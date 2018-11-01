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Спорт
01.11.2018 12:54
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Финал Лиги чемпионов - 2021 может пройти в Петербурге

Петербург может стать местом проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году. Россия выразила свой интерес к еврокубковой встрече, сообщает официальный сайт спортивной организации 1 ноября.   

«Выражение интереса не накладывает обязательств, – отметили в УЕФА. – Окончательные предложения вместе с заявочными досье надо подать до 15 февраля 2019 года». 

Исполнительный комитет УЕФА выберет хозяев еврокубковых финалов 2021 года в мае или июне 2019 года.

Петербург поспорит за право проведения финала Лиги чемпионов с Мюнхеном.  Речь идет о стадионе «Санкт-Петербург» и «Арене Мюнхен» соответственно. 

Что же касается финала Лиги Европы 2021 года, то его хотят провести у себя Вена (Австрия), Тбилиси (Грузия) и Севилья (Испания), Суперкубок УЕФА — Минск (Белоруссия), Хельсинки (Финляндия), Белфаст (Северная Ирландия) и Харьков (Украина).

Напомним, летом 2018 года Северная столица РФ принимала несколько игр чемпионата мира по футболу, а в 2020 году в Петербурге пройдут матчи чемпионата Европы по этому же виду спорта.

 

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