Финал Лиги чемпионов - 2021 может пройти в Петербурге

Петербург может стать местом проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году. Россия выразила свой интерес к еврокубковой встрече, сообщает официальный сайт спортивной организации 1 ноября.

«Выражение интереса не накладывает обязательств, – отметили в УЕФА. – Окончательные предложения вместе с заявочными досье надо подать до 15 февраля 2019 года».

Исполнительный комитет УЕФА выберет хозяев еврокубковых финалов 2021 года в мае или июне 2019 года.

Петербург поспорит за право проведения финала Лиги чемпионов с Мюнхеном. Речь идет о стадионе «Санкт-Петербург» и «Арене Мюнхен» соответственно.

Что же касается финала Лиги Европы 2021 года, то его хотят провести у себя Вена (Австрия), Тбилиси (Грузия) и Севилья (Испания), Суперкубок УЕФА — Минск (Белоруссия), Хельсинки (Финляндия), Белфаст (Северная Ирландия) и Харьков (Украина).

Напомним, летом 2018 года Северная столица РФ принимала несколько игр чемпионата мира по футболу, а в 2020 году в Петербурге пройдут матчи чемпионата Европы по этому же виду спорта.