Депутаты просят Беглова выделить денег на выкуп ДК им. Горького. Дворец продают за 600 млн в рассрочку на три года

Депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились к врио губернатора Александру Беглову с повторным предложением выкупить Дворец культуры им. А. М. Горького. Ранее градоначальник отказал им в просьбе.

Как рассказали «Фонтанке» в аппарате парламентария Дениса Четырбока 1 ноября, под обращением подписались 50 депутатов. Они опасаются, что здание на проспекте Стачек, принадлежащее Федерации профсоюзов, будет продано в частные руки и в итоге превратится в торговый центр вместо Дворца культуры.

Ранее парламентарии уже обращались с такой просьбой к губернатору и получили отказ. Беглов сообщил, что в казне нет лишнего 651 млн рублей (оценка стоимости здания на 2017 год).

По словам Четырбока, согласно новой информации, Дворец культуры им. Горького планируют продать всего за 600 млн рублей, да еще и с рассрочкой на 3 года. «В этом случае ежемесячный платеж из городского бюджета может составить не более 17 млн рублей. Учитывая новые обстоятельства, просим Вас еще раз вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность приобретения в собственность Санкт-Петербурга Дворца культуры им. А. М. Горького», – говорится в обращении.

Отметим, что в ДК имени Горького проводят концерты и спектакли, участниками которых становятся народные ансамбли, артисты Михаил Боярский, Сергей Мигицко и другие. Также в ДК зачастую проходят районные праздники, открывать которые приходят и сами депутаты.