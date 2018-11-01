Детсад и четыре дома в зоне прорыва трубы с холодной водой в Калининском районе

Водопроводная труба дала течь утром 1 ноября на улице Софьи Ковалевской в Петербурге. На временную схему снабжения переключены пять зданий.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, вода из двухсотмиллиметровой трубы стекает в канализацию возле 18-го дома по улице Софьи Ковалевской. Пока аварийная бригада занимается локализацией и ремонтом, близстоящий детсад и четыре жилых дома перевели на временную схему водоснабжения.

Ночью Водоканал работал во Фрунзенском районе. Труба такого же диаметра дала течь возле 6-го дома по Белградской улице. В ГУПе заверили, что к утру все работы были закончены, на водоснабжении абонентов авария не сказалась.