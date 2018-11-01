Петербург может получить 290 млн рублей на расселение аварийных домов

Госкорпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ может направить почти 300 млн рублей на работы, связанные с расселением аварийных домов. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Вопрос о выделении финансирования обсудили в ходе рабочей встречи временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и глава фонда Константин Цицин.

В апреле Смольный утвердил список аварийных домов, которые должны быть расселены до конца 2019 года. Всего таких зданий восемь, в них проживают 195 человек.

Отметим, что в этом году власти решили объединить бюджет 2018 и 2019 годов, заложенный на покупку квартир для очередников – ветеранов, сирот, многодетных семей, а также жителей запланированных к расселению домов и коммунальных квартир. Всего на эти цели потратят 9 млрд рублей. В октябре комитет имущественных отношений подвел итоги пяти аукционов на 2,5 млрд рублей, на каждый власти получили только одну заявку – от компании ЛСР.