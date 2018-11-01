Полиция эвакуировала Московский вокзал. Кинологи осматривают подозрительный предмет

Московский вокзал в центре Петербурга эвакуировали после телефонного звонка. Полиция оцепила здание.

Как сообщили читатели «Фонтанки», днем 1 ноября пассажиров попросили покинуть Московский вокзал, здание взяли в оцепление, внутрь никого не пускают.

В управлении на транспорте МВД по Северо-Западу нашему изданию уточнили, что в 11.40 поступил звонок о бесхозном предмете в световом зале вокзала.

«Подразделения прибыли, кинологи осматривают территорию», – добавил собеседник.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги «Фонтанке» сообщили, что поезда прибывают и отправляются по расписанию, доступ к платформам у пассажиров есть в обход здания.