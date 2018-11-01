Дороги к Коневскому монастырю на Ладоге отремонтировали досрочно

С опережением на полгода выполнен капитальный ремонт двух региональных дорог Приозерского района Ленинградской области до бухты Владимирская, где расположена единственная переправа на остров Коневец. Об этом 1 ноября сообщает «Фонтанке» пресс-служба областного дорожного комитета. Заказчиком работ выступил ГКУ «Ленавтодор».

Протяженность первого участка капремонта от деревни Владимировка до перекрёстка с дорогой Санкт-Петербург – Приозерск составляет 1,5 километра. Теперь грунтовый подъезд к бухте стал двухполосным асфальтобетонным, расчётная скорость движения там – 80 километров.

Вторая дорога это шестикилометровый участок трассы Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск, дублирующей ФАД А-121 «Сортавала». Дорожники обустроили на нём откосы и обочины, заменили водопропускные трубы и уложили два слоя нового асфальта.

Трасса Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск начинается от Скотного и идёт через леса восточнее федерального шоссе. Её длина – почти 140 километров, это одна из наиболее протяженных дорог Ленинградской области. Ежедневно по ней проходят до полутора тысяч машин, в том числе большегрузы.

В 2018 году Коневскому Рождество-Богородичному мужскому монастырю исполняется 625 лет.