«Алмаз – Антей» представит продукцию военного назначения на выставке «АЭРОШОУ ЧАЙНА – 2018»

«Алмаз – Антей», как разработчик и производитель систем ПВО, примет участие в Международной авиационно-космической выставке «АЭРОШОУ ЧАЙНА – 2018», которая пройдет с 6 по 11 ноября в г. Чжухай (Китай).

На авиакосмическом салоне представят свою продукцию шесть дочерних обществ холдинга: ПАО "НПО "Алмаз", АО "ИЭМЗ "Купол", АО "ФНПЦ "НИИРТ", АО "УМЗ", АО "АВИТЕК" и АО "ГПТП "Гранит".

На стенде Концерна будут представлены модели, видеоролики и медиапрезентации о зенитных ракетных системах и зенитных ракетных комплексах большой, средней и малой дальности.

Посетители выставки смогут ознакомиться с боевыми средствами ЗРС С-400 «Триумф», С-300ВМ «Антей-2500», С-300ПМУ2 «Фаворит», ЗРК «Бук-М2Э» на колесном шасси, различными модификациями ЗРК «Тор», в том числе с автономными боевыми модулями из состава ЗРК «Тор-М2КМ».

Так же на стенде будет представлена информация о морских ЗРК «Риф-М», «Штиль-1», ЗРК «Клинок», турельной пусковой установке 3М-47 «Гибка», противокорабельных ракетах «Москит-Е» и аппаратуре обеспечения электромагнитной совместимости корабельных радиоэлектронных средств «Подзаголовок-24Э».

Особое место в единой экспозиции Концерна отведено радиолокационным средствам контроля воздушного пространства.

«Участие в "АЭРОШОУ ЧАЙНА – 2018" направлено на укрепление имиджа Концерна, как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции для российских Вооруженных сил, а также расширение круга потенциальных заказчиков продукции среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона», – заявил заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Заместитель генерального директора Концерна отметил, что на выставке в Чжухае холдинг продемонстрирует научно-технический и производственный потенциал в области разработки, изготовления, обслуживания, продления сроков эксплуатации, а также модернизации и утилизации выпускаемой продукции военного назначения.

По словам Вячеслава Дзиркална, в рамках выставки представители Концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с потенциальными заказчиками продукции холдинга, представителями государственных и деловых структур Китайской Народной Республики и других стран, принимающих участие в выставке.



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