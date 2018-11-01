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ЖКХ
01.11.2018 12:23
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Беглов велел говорить. ГУП «ТЭК» раскрывает масштаб плановых отключений тепла

В Петербурге начали ремонтировать тепловые сети. Ноябрь не помеха. Расслабьтесь, успокаивают коммунальщики, всегда так было. Просто теперь молчать не велено.

Беглов велел говорить. ГУП «ТЭК» раскрывает масштаб плановых отключений тепла

Сергей Куликов/Интерпресс

На холодные батареи в Московском районе читатели «Фонтанки» пожаловались 31 октября. О необходимости утеплиться жителей домов в 5-м Предпортовом проезде предупредили развешанными на парадных объявлениями. «На доме № 4 нет, но у соседей висит. Что-то про ГУП «ТЭК», плановые работы и два дня. В квартире холодно с обеда точно, горячей воды нет, из крана муть какая-то бежит едва тёплая», – рассказывает один из мёрзнущих, отмечая, что коммунальных аварий поблизости не наблюдается.

Без тепла остались и в Приморском района. Говорят, температура в квартирах упала настолько, что пришлось включать обогреватели. Ответ нашёлся на сайте ГУП «ТЭК», где предприятие рапортует о проводимых работах. Как оказалось, в похолодании виновата профилактика. Трубы в превентивных целях только сегодня точечно ремонтируют сразу в трёх районах – плановые работы идут в Московском, Выборгском и Калининском. В последнем продолжаются второй день. Жители Приморского района сегодня без сопряжённых с ремонтом отключений обошлись: к ним коммунальщики приезжали накануне и ещё заедут 1 ноября. С 10 утра без отопления останутся два 27-этажных дома на Туристской улице – № 23, корпус 1 и 2, – и шестнадцатиэтажка на Оптиков, 35. Управиться намерены за шесть часов.

И вроде бы зима близко, но на пестрящие печатями инстанций планы, как выяснилось, она особо не влияет.

«Плановые работы можно проводить до -5 градусов. Они длятся не дольше дня и преимущественно в рабочее время. Горячую воду рекомендуем не отключать, но это уже зависит от управляющих компаний», – говорят в ГУП «ТЭК», объясняя, что удивляться сезонности не стоит. Мол, всегда так было, вне зависимости от заполненности сайта.

Для сравнения: в прошлом году с сентября по декабрь опубликовано одно сообщение о плановом ремонте. Зимой о превентивных работах также сообщали, но загодя чинили только то, что, судя по парению, готовилось вот-вот лопнуть. Однако теперь петербуржцев будут информировать с особым тщанием. Так, говорят, распорядился комитет по энергетике и инженерному обеспечению Смольного.

Вполне предсказуемо, если вспомнить пока ещё немногочисленные заседания и рабочие объезды Александра Беглова. К вынужденным мёрзнуть горожанам временно исполняющий обязанности губернатора относится с особой заботой. Он уверен, что чужой непрофессионализм не должен отражаться на качестве проживания людей в своих квартирах. Одной из главных задач коммунальщиков он назвал информирование населения: полное и всестороннее. А всех ответственных за неполадки – на карандаш.

На сайте ГУП «ТЭК» планы вывесили оперативно. Размах не может не впечатлять. 31 октября под отключение из-за работ попали четыре жилых дома на проспекте Тореза и улице Шателена и два детских сада. В Невском районе с 9 утра до 22 часов вечера 1 ноября собираются врезать временный трубопровод. Горячей воды обещают не лишать, а перевести её в шести зданиях на пониженные параметры. Правда, дополнительное одеяло придётся достать жителям 15 домов на Седова, Матюшенко, Ивановской, Бабушкина и Полярников.

К полуночи закончили присоединять прямой трубопровод и вернули тепло в 28 зданий в Московском и Кировском районах, но ненадолго. Насладиться горячей водой можно будет до утра, а с 9 часов ремонтировать начнут уже обратный трубопровод. Мёрзнуть будут те же. 2 ноября работы снова закипят. В этот раз тепла лишит временный трубопровод системы ГВС.

Несколько меньше повезло жителям Красносельского района. Там запланированная реконструкция совпала с выходными. Под отключение с полуночи 3 ноября попадут 28 домов на улицах Партизана Германа, Авангардной, Ветеранов и Чекистов. К полудню 4 ноября с прямым и обратным трубопроводом под проезжей частью должны справиться.

Добро на работы даёт всё тот же комитет по энергетике, местные администрации и ГКУ ЖА районов. Судя по прогнозам синоптиков, до минус пяти можно успеть превентивно отремонтировать ещё не один трубопровод.

Впрочем, устойчивые морозы от планового ремонта спасут не всех. В технической документации  «Теплосети Санкт-Петербурга» температурных ограничений нет вовсе.

«Плановые ремонтные работы на инженерных сетях и оборудовании могут производиться в течение всего года без отключения потребителей по согласованию с администрациями районов и комитетом по энергетике и инженерному обеспечению», – говорят в компании. На ноябрь реконструкций пока не запланировано. Говорят, работы по программе повышения надёжности выполнили на 98%. Общая протяжённость сетей, работу которых обеспечивает «Теплосеть», около 2,5 тысячи километров. ГУП «ТЭК» отвечает за 4,5 тысячи километров.

Татьяна Ципуштанова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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