Беглов велел говорить. ГУП «ТЭК» раскрывает масштаб плановых отключений тепла

В Петербурге начали ремонтировать тепловые сети. Ноябрь не помеха. Расслабьтесь, успокаивают коммунальщики, всегда так было. Просто теперь молчать не велено.

Сергей Куликов/Интерпресс

На холодные батареи в Московском районе читатели «Фонтанки» пожаловались 31 октября. О необходимости утеплиться жителей домов в 5-м Предпортовом проезде предупредили развешанными на парадных объявлениями. «На доме № 4 нет, но у соседей висит. Что-то про ГУП «ТЭК», плановые работы и два дня. В квартире холодно с обеда точно, горячей воды нет, из крана муть какая-то бежит едва тёплая», – рассказывает один из мёрзнущих, отмечая, что коммунальных аварий поблизости не наблюдается.

Без тепла остались и в Приморском района. Говорят, температура в квартирах упала настолько, что пришлось включать обогреватели. Ответ нашёлся на сайте ГУП «ТЭК», где предприятие рапортует о проводимых работах. Как оказалось, в похолодании виновата профилактика. Трубы в превентивных целях только сегодня точечно ремонтируют сразу в трёх районах – плановые работы идут в Московском, Выборгском и Калининском. В последнем продолжаются второй день. Жители Приморского района сегодня без сопряжённых с ремонтом отключений обошлись: к ним коммунальщики приезжали накануне и ещё заедут 1 ноября. С 10 утра без отопления останутся два 27-этажных дома на Туристской улице – № 23, корпус 1 и 2, – и шестнадцатиэтажка на Оптиков, 35. Управиться намерены за шесть часов.

И вроде бы зима близко, но на пестрящие печатями инстанций планы, как выяснилось, она особо не влияет.

«Плановые работы можно проводить до -5 градусов. Они длятся не дольше дня и преимущественно в рабочее время. Горячую воду рекомендуем не отключать, но это уже зависит от управляющих компаний», – говорят в ГУП «ТЭК», объясняя, что удивляться сезонности не стоит. Мол, всегда так было, вне зависимости от заполненности сайта.

Для сравнения: в прошлом году с сентября по декабрь опубликовано одно сообщение о плановом ремонте. Зимой о превентивных работах также сообщали, но загодя чинили только то, что, судя по парению, готовилось вот-вот лопнуть. Однако теперь петербуржцев будут информировать с особым тщанием. Так, говорят, распорядился комитет по энергетике и инженерному обеспечению Смольного.

Вполне предсказуемо, если вспомнить пока ещё немногочисленные заседания и рабочие объезды Александра Беглова. К вынужденным мёрзнуть горожанам временно исполняющий обязанности губернатора относится с особой заботой. Он уверен, что чужой непрофессионализм не должен отражаться на качестве проживания людей в своих квартирах. Одной из главных задач коммунальщиков он назвал информирование населения: полное и всестороннее. А всех ответственных за неполадки – на карандаш.

На сайте ГУП «ТЭК» планы вывесили оперативно. Размах не может не впечатлять. 31 октября под отключение из-за работ попали четыре жилых дома на проспекте Тореза и улице Шателена и два детских сада. В Невском районе с 9 утра до 22 часов вечера 1 ноября собираются врезать временный трубопровод. Горячей воды обещают не лишать, а перевести её в шести зданиях на пониженные параметры. Правда, дополнительное одеяло придётся достать жителям 15 домов на Седова, Матюшенко, Ивановской, Бабушкина и Полярников.

К полуночи закончили присоединять прямой трубопровод и вернули тепло в 28 зданий в Московском и Кировском районах, но ненадолго. Насладиться горячей водой можно будет до утра, а с 9 часов ремонтировать начнут уже обратный трубопровод. Мёрзнуть будут те же. 2 ноября работы снова закипят. В этот раз тепла лишит временный трубопровод системы ГВС.

Несколько меньше повезло жителям Красносельского района. Там запланированная реконструкция совпала с выходными. Под отключение с полуночи 3 ноября попадут 28 домов на улицах Партизана Германа, Авангардной, Ветеранов и Чекистов. К полудню 4 ноября с прямым и обратным трубопроводом под проезжей частью должны справиться.

Добро на работы даёт всё тот же комитет по энергетике, местные администрации и ГКУ ЖА районов. Судя по прогнозам синоптиков, до минус пяти можно успеть превентивно отремонтировать ещё не один трубопровод.

Впрочем, устойчивые морозы от планового ремонта спасут не всех. В технической документации «Теплосети Санкт-Петербурга» температурных ограничений нет вовсе.

«Плановые ремонтные работы на инженерных сетях и оборудовании могут производиться в течение всего года без отключения потребителей по согласованию с администрациями районов и комитетом по энергетике и инженерному обеспечению», – говорят в компании. На ноябрь реконструкций пока не запланировано. Говорят, работы по программе повышения надёжности выполнили на 98%. Общая протяжённость сетей, работу которых обеспечивает «Теплосеть», около 2,5 тысячи километров. ГУП «ТЭК» отвечает за 4,5 тысячи километров.

Татьяна Ципуштанова,

«Фонтанка.ру»