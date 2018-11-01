«Качество российского оружия является определяющим фактором». «Рособоронэкспорт» подписал за год контрактов на поставку вооружений на 19 млрд долларов

Портфель заказов «Рособоронэкспорта» превысил 50 млрд долларов. Только в 2018 году подписано контрактов на 19 млрд долларов, сообщается 1 ноября в пресс-релизе на сайте госкомпании.

«Сегодня Россия уверенно держит второе место в мире по объемам военно-технического сотрудничества. Портфель заказов Рособоронэкспорта превышает 50 млрд долларов США, а суммарный объем поставок за все годы превысил 150 млрд долларов. Мы постоянно совершенствуем и предлагаем иностранным заказчикам все новые и новые образцы военной техники – зачастую лучшие по своим характеристикам в мире, конкурентоспособные по качеству и цене», – заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» (в нее входит «Рособоронэкспорт») Сергей Чемезов.

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев напомнил, что в 2018-м компания заключила крупнейший в своей истории контракт на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

«Всего в 2018 году мы осуществили поставки вооружения и военной техники более чем в 40 стран мира. При этом подписали свыше 1100 контрактных документов на сумму около 19 млрд долларов, что почти на четверть превышает аналогичный показатель за весь прошлый год. Эта статистика говорит о том, что качество российского оружия и подтвержденные характеристики являются определяющим фактором для наших партнеров», – подчеркнул Михеев.

Напомним, «Рособоронэкспорт» – единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Входит в госкорпорацию «Ростех».