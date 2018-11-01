Ночные автобусы в праздничные выходные будут возить петербуржцев три ночи подряд

В предстоящие выходные дни, а их будет три, в Петербурге на линию выйдут ночные автобусы, сообщает 1 ноября пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Ночные автобусы будут курсировать по маршрутам, дублирующим линии метрополитена, с 0:00 до 6:00 ночью 3, 4 и 5 ноября. Интервал движения составит полчаса. Оплатить поездку можно как разовым билетом, так и электронным проездным.

Напомним, что ночные автобусы в Петербурге работают на пяти маршрутах:

№1М: автобусная станция «Проспект Культуры» — автобусная станция «Проспект Маршала Жукова»;

№2М: автобусная станция «Малая Балканская улица» — станция метро «Парнас»;

№3М: автобусная станция «Наличная улица» — станция метро «Рыбацкое»;

№4М: автобусная станция «Река Оккервиль» — станция метро «Адмиралтейская»;

№5М: автобусная станция «Репищева улица» — железнодорожная станция Московская-Сортировочная.

Завершится сезон работы ночных автобусов 15 ноября. Затем, после перерыва, они вновь выйдут на маршруты в новогоднюю ночь.

Понедельник, 5 ноября, является выходным днем, поскольку День народного единства приходится на воскресенье, 4 ноября.