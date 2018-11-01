Ночные автобусы в праздничные выходные будут возить петербуржцев три ночи подряд
В предстоящие выходные дни, а их будет три, в Петербурге на линию выйдут ночные автобусы, сообщает 1 ноября пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».
Ночные автобусы будут курсировать по маршрутам, дублирующим линии метрополитена, с 0:00 до 6:00 ночью 3, 4 и 5 ноября. Интервал движения составит полчаса. Оплатить поездку можно как разовым билетом, так и электронным проездным.
Напомним, что ночные автобусы в Петербурге работают на пяти маршрутах:
- №1М: автобусная станция «Проспект Культуры» — автобусная станция «Проспект Маршала Жукова»;
- №2М: автобусная станция «Малая Балканская улица» — станция метро «Парнас»;
- №3М: автобусная станция «Наличная улица» — станция метро «Рыбацкое»;
- №4М: автобусная станция «Река Оккервиль» — станция метро «Адмиралтейская»;
- №5М: автобусная станция «Репищева улица» — железнодорожная станция Московская-Сортировочная.
Завершится сезон работы ночных автобусов 15 ноября. Затем, после перерыва, они вновь выйдут на маршруты в новогоднюю ночь.
Понедельник, 5 ноября, является выходным днем, поскольку День народного единства приходится на воскресенье, 4 ноября.