Происшествия
По делу о пожаре в Кемерово стало на три фигуранта больше. Сыну чиновницы из стройнадзора предъявили взятку
Бывший директор комбината, которому принадлежало здание торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, сын главы кемеровского Госстройнадзора и бизнесмен задержаны по делу о пожаре 1 ноября.
Об этом сообщает местный ресурс VSE42.Ru. В ближайшее время мера пресечения будет избрана Эдуарду Комкову, сыну чиновницы, которой также предьявлены обвинения по делу. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, задержан экс-директор Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский и бизнесмен Никита Чередниченко. Таким образом, количество фигурантов возросло до 15 человек.
В конце октября спецназ по делу «Зимней вишни» вломился в екатеринбургскую квартиру Евгения Мордовина. Ранее тот возглавлял компанию «Програнд» и отвечал за строительство в «Кузбассразрезугле». В настоящее время он трудится в Уральской горно-металлургический компании.
Справка:
Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Многолетний глава региона Аман Тулеев покинул свой пост 1 апреля, спустя неделю после трагедии.
В рамках расследования ранее были задержаны и арестованы генеральный и технический директоры ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также генеральный директор указанного юрлица Надежда Судденок. Они обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности. Охранник ООО «Центр защиты» Сергей Антюшин, по версии следствия, не выполнил свои обязанности по оповещению о возникшем пожаре посетителей торгового центра. Электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО «Системный интегратор» Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности. Начальник караула пожарной части №2 государственного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания торгового центра. Танзиле Комковой вменяют превышение должностных полномочий. В середине сентября к ответственности по уголовному делу о пожаре привлекли 12-го фигуранта – замначальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Светлану Шенгерей.