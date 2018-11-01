По делу о пожаре в Кемерово стало на три фигуранта больше. Сыну чиновницы из стройнадзора предъявили взятку

Бывший директор комбината, которому принадлежало здание торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, сын главы кемеровского Госстройнадзора и бизнесмен задержаны по делу о пожаре 1 ноября.

Об этом сообщает местный ресурс VSE42.Ru. В ближайшее время мера пресечения будет избрана Эдуарду Комкову, сыну чиновницы, которой также предьявлены обвинения по делу. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, задержан экс-директор Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский и бизнесмен Никита Чередниченко. Таким образом, количество фигурантов возросло до 15 человек.

В конце октября спецназ по делу «Зимней вишни» вломился в екатеринбургскую квартиру Евгения Мордовина. Ранее тот возглавлял компанию «Програнд» и отвечал за строительство в «Кузбассразрезугле». В настоящее время он трудится в Уральской горно-металлургический компании.