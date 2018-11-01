Первую BMW 8, в которой можно подставить лицо ветру, поймали фотошпионы

В Сеть утекли первые официальные фотографии нового кабриолета BMW 8-Series, сообщает Autoevolution.

Премьера новинки должна состояться не раньше конца ноября, и вроде бы у баварцев есть время для последних штрихов в облике очередного шедевра. Однако мы уже можем посмотреть на него: бельгийским журналистам удалось раздобыть фотографии официальной фотосесcии BMW M850i Convertible xDrive.

Еще в июне BMW показала возрожденное купе 8-й серии – первую модель после нескольких десятилетий отсутствия в сегменте «больших» купе. Так же, как и с предыдущей «восьмеркой» 1989 года, эта BMW 8-Series на самом деле является продолжением BMW 6-Series, предназначенным для немного другого сегмента рынка. Однако пока что ни у шестой серии, ни у прежней восьмой не было вариантов в кузове кабриолет, так что новая машина будет первой BMW 8, в которой можно будет ездить, подставив лицо ветру.

Что касается «начинки», кабриолет будет иметь все то же самое, что и купе с металлической крышей, то есть новый двигатель V8, способный развивать 530 лошадиных сил, в сочетании с 8-ступенчатым автоматом Steptronic. Это означает, что кабриолет сможет разгоняться до сотни за 3,7 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на уровне 250 километров в час.

Официальный дебют BMW 8-Series Convertible запланировано провести на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре, а в серию машина пойдет не раньше 2020 года.