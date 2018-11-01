В США раскрыли коррупционную схему с участием российского банка и нефтегазовой компании из Венесуэлы

Бывший исполнительный директор по финансовому планированию государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA Абраам Ортега признался в получении многомиллионных взяток за преференции российским и французским бизнесменам.

Ортега дал показания, согласно которым он был вовлечен в схему по выводу 1,2 миллиарда долларов из PDVSA. Об этом 1 ноября сообщает прокуратура Южного округа штата Флорида.

Ортега получил почти 5 миллионов долларов в виде взятки за лоббирование интересов банка-кредитора из России (его американцы не называют) и фирмы из Франции. Россиянине и французы были миноритарными акционерами в совместных предприятиях с PDVSA. По словам Ортеги, коррупционная схема с участием PDVSA была построена на «ложных инвестициях», в которых были замешаны брокерские фирмы, банки и инвестиционные компании из разных стран. Отметим, известно о тесном сотрудничестве с венесуэльской нефтегазовой компанией «Роснефти» – именно под ее поручительство российские банки могли выдавать кредиты PDVSA.

Одного из участников схемы PDVSA — вице-председателя швейцарского банка Julius Baer, немца Маттиаса Крулла — уже осудили на 10 лет. На суде во Флориде он рассказал, что в 2014 году проводил махинации с иностранной валютой, в результате которых были присвоены почти 600 миллионов долларов нефтегазовой компании из Венесуэлы. Всего по этому делу задержаны 17 человек.