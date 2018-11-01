Маршрутка опрокинулась под Ульяновском. Пострадали от 7 до 19 человек, в том числе дети

В ДТП с участием маршрутки в Ульяновской области пострадали 19 человек, в том числе двое детей и беременная женщина; двенадцать человек доставлены в районную больницу, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ТАСС.

По данным областного УМВД, 1 ноября около 8 часов утра на 5-м километре дороги Ульяновск – Димитровград – Самара – Новая Малыкла (в сообщениях областных ГУ МЧС и СУ СК РФ указывается дорога Средняя Якушка – Новочеремшанск), по предварительной версии, 47-летний водитель маршрутного микроавтобуса «ГАЗ Луидор» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Маршрутка двигалась из Димитровграда в Новую Малыклу. В салоне, как пишет 73online, находились 19 человек.

Следственный комитет по Ульяновской области начал проверку по сообщениям СМИ. На сайте СК пока есть информация о травмировании семи пассажиров, среди которые двое детей.