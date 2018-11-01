Петербургский активист просит очной ставки с информатором «Новой газеты». Он узнал в нем своего обидчика

Ходатайство о проведении процедуры опознания участник движения «Артподготовка» Владимир Иванютенко подал в полицию после публикации «Новой газеты» о серии нападений на оппозиционеров. В герое статьи, Валерии Амельченко, он узнал человека, после встречи с ножом которого попал в больницу.

Как сообщает «Новая газета» 1 ноября, активист узнал Амельченко по фотографии ещё в июне, а после публикации расследования «Повар любит поострее» убедился в своих подозрениях. В полиции Иванютенко заявил, что личная встреча закрепит убежденность, опознать нападавшего он также может по «выраженным чертам лица, росту, телосложению и голосу». Иванютенко считает, что найти обидчика несложно – его домашний адрес известен, а недавно он сам приходил в полицию.

На больничной койке петербуржец, известный своей привычкой ходить на протестные митинги в маске Путина, оказался в декабре прошлого года. Несколько ножевых ранений ему нанесли возле 42-го дома по улице Лени Голикова.

Заявление следователю по делу о нападении подано 29 октября. «Во время подписания протокола следователь вел себя по-хамски и не хотел вносить в документ фразу о необходимости задержания и опознания Амельченко, но в итоге ее туда вписали», – цитирует «Новая газета» Иванютенко.

Об исчезновении своего осведомителя журналист Денис Коротков заявил 2 октября. На рассказах Амельченко базируется статья «Новой газеты» о серии нападений на активистов, операциях по отравлению химическими препаратами, другой работе в России, на Украине, в том числе на территории Донецкой и Луганской народных республик и в Сирии. В роли заказчиков якобы выступали люди из окружения бизнесмена Евгения Пригожина. Материал был опубликован 22 октября. Через несколько дней Амельченко пришёл в полицию с адвокатом и попросил его не искать. Против журналиста Дениса Короткова развёрнута информационная кампания: десятки однотипных изданий формируют образ выдумщика и предателя, к редакции «Новой газеты» в Москве и к дому журналиста в Петербурге прислали траурные венки, мертвых и живых баранов. В прокуратуру и МВД подано заявление с требованием найти в действиях Короткова признаки преступления по статье «Заведомо ложный донос». Автором этого обращения выступает редакция общественно-политического интернет-журнала PolitRussia.