Технологии
«Ошибочные, небрежные действия» сборщиков на Байконуре назвали причиной провального пуска 11 октября
Нарушение технологии при сборке на Байконуре привело к нештатной работе датчика разделения первой и второй ступеней ракеты «Союз». Неадекватная работа прибора и явилась причиной аварии при запуске ракеты 11 октября.
Об этом 1 ноября сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс». При этом информация официально не подтверждена: пресс-конференция в Роскосмосе, посвященная итогам расследования, начнется в полдень. Неназванный источник агентства в ракетно-космической отрасли заявил, что к роковому результату привели «непреднамеренные», но тем не менее «ошибочные небрежные действия одного или нескольких специалистов РКЦ "Прогресс"».
В свою очередь, «Коммерсантъ» сегодня пишет о решении провести повторные проверки всех оставшихся ракет «Союз». «Досмотрели» уже и «Союз», стартовавший 25 октября с космодрома Плесецк. Это был первый пуск после ЧП.
Накануне стало известно, что Роскосмос видит причину аварии «Союза» в нештатной работе датчика разделения первой и второй ступеней. А вот почему датчик сработал некорректно, госкорпорация ранее не говорила.
Справка:
«Союз» стартовал с Байконура 11 октября и должен был доставить на Международную космическую станцию российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом. На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле.
По факту аварии следственный отдел СКР на комплексе Байконур возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).
Установлением причин аварии занималась специальная комиссия Роскосмоса. На следующий день после крушения «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, участвующих в расследовании, выдал первую версию случившегося. По мнению собеседников издания, авария могла произойти из-за не отделившегося бокового блока первой ступени ракеты-носителя.