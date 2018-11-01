«Ошибочные, небрежные действия» сборщиков на Байконуре назвали причиной провального пуска 11 октября

Нарушение технологии при сборке на Байконуре привело к нештатной работе датчика разделения первой и второй ступеней ракеты «Союз». Неадекватная работа прибора и явилась причиной аварии при запуске ракеты 11 октября.

Об этом 1 ноября сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс». При этом информация официально не подтверждена: пресс-конференция в Роскосмосе, посвященная итогам расследования, начнется в полдень. Неназванный источник агентства в ракетно-космической отрасли заявил, что к роковому результату привели «непреднамеренные», но тем не менее «ошибочные небрежные действия одного или нескольких специалистов РКЦ "Прогресс"».

В свою очередь, «Коммерсантъ» сегодня пишет о решении провести повторные проверки всех оставшихся ракет «Союз». «Досмотрели» уже и «Союз», стартовавший 25 октября с космодрома Плесецк. Это был первый пуск после ЧП.

Накануне стало известно, что Роскосмос видит причину аварии «Союза» в нештатной работе датчика разделения первой и второй ступеней. А вот почему датчик сработал некорректно, госкорпорация ранее не говорила.