В Петербурге стартовала благотворительная акция «Шародарики». Планируется расписать 250 тыс. ёлочных шаров

Петербуржцев приглашают принять участие в благотворительной акции «Шародарики», в ходе которой планируется расписать 250 тысяч ёлочных шаров. Средства, вырученные за реализацию игрушек, будут направлены в благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь детям и взрослым с онкологическими заболеваниями.

Принять участие в акции может любой желающий. Мастер-классы по росписи шаров уже проходят в пространстве «Легко-легко» (Большая Пушкарская, 10). Кроме того, открытые уроки будут организованы на городских ярмарках и фестивалях, где можно либо самому расписать шарик, либо приобрести уже готовый. Также представители бизнеса могут поддержать проект и заказать уникальные шары для корпоративных подарков.

Присоединиться к акции можно где угодно и в любом составе: в одиночку, семьей или в компании коллег. Помимо этого, организовать мастер-класс можно и самим. Связавшись с сотрудником проекта «Помогать легко», каждый желающий сможет приобрести шары для росписи и получить необходимые материалы и советы. Контактная информация, расписание мероприятий, мастер-классов, новости и отчеты — в официальной группе «Шародарики».

250 тысяч шариков, это очень много, говорят организаторы: «Если сложить их в одну линию, её длина будет равна полумарафонской дистанции в 21 километр. Настоящий марафон добрых дел, шариков хватит на всех».

Отмечается, что в рамках акции тысячи шаров будут переданы в социальные учреждения для оформления новогодних ёлок. В октябре с помощью Ассоциации социальных предпринимателей более 60 тысяч ёлочных украшений уже доставлены в шестьдесят учреждений Петербурга и Ленобласти.

Акция «Шародарики» продлится до конца декабря.