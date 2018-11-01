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Строительство
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01.11.2018 11:21
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Набережную Финского залива украсили «Паруса»

Набережную Финского залива украсили «Паруса»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» завершила строительство одного из своих проектов комфорт-класса. Компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома «Паруса», рассчитанного на 1088 квартир.

Общая площадь введенного объекта составила почти 133 тыс. кв. м, жилая – чуть более 71 тыс. кв. м. Все квартиры, ключи от которых владельцам планируется выдать до конца 2018 года, будут переданы жильцам с качественной отделкой «под ключ».

На сегодняшний день 85% квартир в проекте уже реализовано. Для покупки доступно небольшое количество одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир площадью от 41 кв. м до 120 кв. м. Минимальная стоимость квадратного метра составляет от 93,5 тыс. рублей.

Среди множества разнообразных планировочных решений есть также евроквартиры с кухнями-гостиными, существенно увеличивающими функциональность помещений и эффективность их использования. Благодаря расположению в 70 метрах от набережной и эффектному архитектурному решению «Парусов» многие квартиры – видовые, с окнами на водную гладь Финского залива. Дом стал украшением стремительно растущего на юго-западе Санкт-Петербурга микрорайона, где в прошлом году компания завершила строительство своего жилого комплекса «Южная акватория». 

Для жителей «Парусов» предусмотрена собственная торгово-бытовая инфраструктура. Под встроенные нежилые помещения отведено более 12 тыс. кв. м. для магазинов, салонов красоты, офисов банков и других предприятий сферы торговли и сервиса. На этой территории уже работают два детских сада на 155 мест каждый и многоуровневые паркинги. 

Близость дома от крупных рекреационных зон – Южно-Приморского парка, Стрельны, Петергофа и Ораниенбаума позволят быстро добираться до традиционных для петербуржцев зон отдыха. А находящиеся в 7 км от «Южной акватории» КАД и ЗСД обеспечат хорошую транспортную доступность практически до любого района Санкт-Петербурга. 

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Жилой комплекс "Южная Акватория" (жилой дом «Паруса») -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/parusa/documents/

 

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ПАО «Группа ЛСР»
01.11.2018 11:21

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