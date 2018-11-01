ВЦИОМ: Половина пользователей считает соцсети небезопасными, но лично для себя угрозы не видит

Российские пользователи социальных сетей уверены, что их данными могут воспользоваться другие люди, но не считают это угрозой для себя.

Почти 62% граждан России заявили, что имеют аккаунт в социальных сетях. При этом более 40% проводят так время ежедневно. Как и следовало ожидать, основными пользователями соцсетей остаются молодые люди до 24 лет. Об этом 1 ноября сообщается в опросе ВЦИОМ.

Половина российских пользователей социальных сетей признались, что размещали информацию о себе в Интернете за последний год. Две трети делились фотографиями и видео, почти 60% активно комментируют посты в Сети, а 23% занимаются публикацией собственных текстов.

При этом россияне уверены, что информация, которую они размещают, используется третьими лицами. У большинства опрошенных (55%) негативное к этому отношение, хотя 52% полагают, что это не несет им никакой угрозы. 77% пользователей считают, что ограничение доступа к информации в соцсетях – скорее, формальная мера, которая не может полностью обезопасить личные данные.

В 2017 году в России вынесены 228 приговоров за экстремистские высказывания в Сети. Подавляющее большинство из них (более 200) – за репосты и лайки чужих сообщений или картинок. С 31 августа социальная сеть «ВКонтакте» позволила пользователям делать свой профиль полностью закрытым. Однако и после этого «ВК» заподозрили в немотивированном распространении персональных данных, на что соцсеть ответила, что действует исключительно в рамках закона.

Кроме того, с 1 сентября 2015 года в России действует закон, который обязывает социальные сети и интернет-компании хранить личные данные россиян на территории страны. Сайты-нарушители на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение в течение полугода — блокироваться. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании. Перенести данные в РФ уже согласились eBay, PayPal, AliExpress, Samsung, Lenovo, Uber, Citybank, Booking.com. На очереди – Facebook и Twitter.