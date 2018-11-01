Под Гатчиной в ДТП, которое проезжали, «зажмурив глаза от страха», пострадали дети

О двух серьёзных авариях, произошедших минувшим вечером в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает 1 ноября отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

31 октября около 23:40 на Дунайском проспекте, у дома 15, корпус 1, «Шкода Октавия» врезалась в поребрик. Тяжёлые травмы получил водитель, 32-летний мужчина.

Три человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП около 17:10 на 8-м километре дороги Гатчина – Ополье. Столкнулись «Фольксваген Пассат» и «КамАЗ». В тяжёлом состоянии были госпитализированы 48-летний водитель «Пассата» и его пассажирка, 5-летняя девочка. 11-летнего мальчика из «Пассата» увезли в больницу в удовлетворительном состоянии.

«Картина ужасная, я проезжала, зажмурив глаза от страха», – рассказывает София в группе «Авто Гатчина» «ВКонтакте».

Одну из версий озвучивает в комментариях Оксана: «"Пассат" разворачивался за заправкой и не увидел «КамАЗ». «Там часто, не глядя по сторонам, люди разворачиваются, – отмечает Таира. – Впрочем, и перед заправкой на перекрестке так же не глядя выезжают, регулярно аварии происходят».