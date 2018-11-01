Задержана орудовавшая в Москве группа черных риелторов. Жертв топили, живьем закапывали в землю

О задержании группы черных риелторов сообщил 1 ноября Следственный комитет РФ. По версии следствия, шестнадцать жителей Московской и Тверской областей отправили на тот свет 9 москвичей, чтобы завладеть их квартирами.

По информации СК, группу в 2012 году создал житель Тверской области. Жертвами его и подельников были в основном одинокие, опустившиеся люди, имеющие в собственности квартиры в Москве. После того как жителей столицы обманом лишали жилья, их лишали и жизни: одних топили, других живыми закапывали в землю. Шли в ход и расстрелы.

Преступное сообщество действовало до 22 марта 2018 года, погубив девять человек. За это время злоумышленникам удалось захватить пять чужих квартир, стоимость каждой — от 4 до 7 миллионов рублей. Общая стоимость недвижимости - около 28 миллионов.

Сейчас все фигуранты задержаны, многие из них — под арестом. Расследование продолжается.