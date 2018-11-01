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Происшествия
01.11.2018 10:30
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Из затопленного Сочи привезли хитрого петербуржца. Подозреваемый нашел двойника убитого знакомого, а кости перемолол

Пару месяцев уголовный розыск считал, что пропавший житель Московского района их дурачит. Оперативники же сами нашли видео, где он после исчезновения заправляет иномарку на АЗС. Когда полицейские поняли, что им подсовывают двойника, они отправились за разыскиваемым в Краснодарский край. Наводнение тоже старалось помочь подозреваемому.     

По информации «Фонтанки», в ночь на 1 ноября Следственный комитет по Московскому району Петербурга задержал на двое суток 30-летнего жителя города Березина. Ему вменяется убийство своего знакомого, совершенное в конце августа этого года. По данным нашего издания, заявление о без вести пропавшем поступило в полицию Московского района 28 августа. Тем не менее ныне подозреваемый повел себя категорически нестандартно.  

Он нашел одного своего товарища, который оказался предельно похож на жертву. Хитростью уговорив его надеть одежду убитого, он так спланировал путь, что на иномарке жертвы они подъехали на АЗС в Тосненский район Ленобласти. При этом подозреваемый умышленно не заплатил за бензин, чтобы на станции сохранили запись. После чего передал окружению исчезнувшего, где якобы он заправлялся.  

Как стало известно «Фонтанке», до середины октября уголовный розыск и Московского района, и полицейского главка сомневался в том, что петербуржец действительно исчез. Оперативники опосредованно получали информацию, что он, таким образом, скрывается от кредиторов.  

Понимание реальности к ним пришло в конце октября. Они запеленговали цель в Сочи, но когда прилетели на место, попали, как известно, в чрезвычайную ситуацию из-за стихии. В затопленном городе их коллегам точно было не до установления места разыскиваемого петербуржца. Тем не менее, практически орудуя веслами и баграми, сотрудники «убойного» отдела добрались до нужного им лица.

Так, утром 30 октября конвой с фигурантом все же приземлился в Пулково. Сегодня в материалах уголовного дела отражено, что убийство 35-летнего петербуржца произошло случайно, во время ссоры на даче под Киришами в Ленинградской области. Но затем задержанный начал прятать следы так же профессионально, как потом разыгрывать историю с двойником. Он расчленил труп, часть останков сжег в костре с автомобильными покрышками, кости размельчил, законсервировал в емкости и утопил в пруду.  

Оперативникам, как и «Фонтанке», стало интересно узнать, кто он по профессии. Оказалось, что обыкновенный специалист по установке стеклопакетов.


© Фонтанка.Ру

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