Полицейские в Петербурге задержали студента, который на просьбу их коллеги не справлять нужду на улице отреагировал ударом ножа

Оперативники уголовного розыска Адмиралтейского района Петербурга установили личности троих молодых людей, которые задирались при общении с полицейским у Сенной площади в середине октября. Ножевое ранение сотрудника МВД грозит студенту из Томска реальным сроком.

Как сообщает 1 ноября региональный полицейский главк, установить удалось всех участников конфликта, но задержан только один, в руках которого поздним вечером 15 октября и оказался нож. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что искали оперативники бородатого мужчину, его друга и девушку. Нашли же в результате 19-летнего студента из Томска. Как рассказал коллегам раненый, он возвращался с тренировки в штатском, когда в переулке Бойцова его внимание привлекла шумная компания. Молодые люди не только пили алкоголь на улице, но и справляли нужду. Сделавший замечание страж порядка получил удар по голове и ножевое ранение в живот. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».