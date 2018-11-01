18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+8°C
/ Завтра: +8
$ 65.60р
74.42р
11:45 01.11.2018
Расширенный поиск

Происшествия
01.11.2018 10:28
Печать

Полицейские в Петербурге задержали студента, который на просьбу их коллеги не справлять нужду на улице отреагировал ударом ножа

Оперативники уголовного розыска Адмиралтейского района Петербурга установили личности троих молодых людей, которые задирались при общении с полицейским у Сенной площади в середине октября. Ножевое ранение сотрудника МВД грозит студенту из Томска реальным сроком. 

Как сообщает 1 ноября региональный полицейский главк, установить удалось всех участников конфликта, но задержан только один, в руках которого поздним вечером 15 октября и оказался нож. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что искали оперативники бородатого мужчину, его друга и девушку. Нашли же в результате 19-летнего студента из Томска. Как рассказал коллегам раненый, он возвращался с тренировки в штатском, когда в переулке Бойцова его внимание привлекла шумная компания. Молодые люди не только пили алкоголь на улице, но и справляли нужду. Сделавший замечание страж порядка получил удар по голове и ножевое ранение в живот. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
01.11.2018 11:21

Набережную Финского залива украсили «Паруса»

«Группа ЛСР» завершила строительство одного из своих проектов комфорт-класса. Компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома «Паруса», рассчитанного на 1088 квартир.
ГК "КВС"
31.10.2018 17:24

В любую точку мира

В Московском районе компания «КВС» возводит жилой комплекс «Крылья» - комплекс для настоящих путешественников.
ГК "КВС"
31.10.2018 17:10

Компания «КВС» - финалист конкурса «Доверие потребителя»

Завершен второй этап потребительского голосования XI конкурса «Доверие потребителя» - посетители и участники Ярмарки недвижимости выбрали риэлторские агентства, строительные компании и ипотечные банки, которым можно доверять.
АО «Строительный трест»
31.10.2018 15:25

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в октябре

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR, а также ЖК «Город мастеров» (г. Калининград) в октябре 2018 года.
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
31.10.2018 12:49

«Россия» приступила к выполнению рейсов в Денпасар

Авиакомпания «Россия» впервые выполнила рейс из московского аэропорта Шереметьево в Денпасар, столицу индонезийской провинции Бали
Группа компаний «ЦДС»
31.10.2018 11:35

Один из крупнейших в стране турниров по боксу пройдет в Петербурге

С 1 по 4 ноября в Санкт-Петербурге пройдут одни из крупнейших в стране детско-юношеских соревнований по боксу – турнир памяти заслуженного тренера РФ Л.Н. Пивоварова. В мероприятии примут участие более трехсот юных спортсменов.
ГК «Полис Групп»
30.10.2018 18:33

В ЖК «Полис на Комендантском» приступили к покраске фасадов

Компания «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
Магазин "Кей"
30.10.2018 15:32

Подборка от КЕЙ. ТОП бюджетных планшетов до 20к рублей

Просмотр фильмов, чтение книг, работа с документами и серфинг в интернете – все это удобнее выполнять на планшете. КЕЙ расскажет про планшеты до 20 тыс. рублей, которые подойдут для повседневных задач.
ПАО «Группа ЛСР»
30.10.2018 15:13

Стартуют продажи квартир в новом доме ЖК «Цивилизации»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в доме №11 жилого комплекса «Цивилизация», строительство которого компания ведет в Невском районе Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
30.10.2018 14:41

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

ПАО «Бинбанк» аккредитовало новый жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.10.2018 11:38

Конференция ВЭД: только актуальные вопросы

Банк «Санкт-Петербург» совместно с деловым аналитическим изданием «Эксперт Северо-Запад» провёл четвёртую конференцию для участников внешнеэкономической деятельности «Валютные контракты в новых экономических реалиях. Последнее обновление».
«Главстрой Санкт-Петербург»
30.10.2018 10:33

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу новый корпус в 21 квартале ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации жилья в 5-м корпусе, расположенном в 21 квартале жилого комплекса «Северная долина». На старте продаж стоимость квартир в корпусе составляет от 2,14 млн рублей.