Список финнов с самым большим заработком возглавили основатели игровой компании Supercell

Больше всего денег в 2017 году в Финляндии заработали топ-менеджеры игровой компании Supercell, а самым успешным среди спортсменов в финансовом плане впервые в истории стал киберспортсмен. Это следует из данных, опубликованных 1 ноября налоговым ведомством страны, пишет Yle.

В прошлом году самым крупным заработком среди финнов может похвастаться исполнительный директор компании мобильных игр Supercell Илкка Паананен – более 65 млн евро. На втором месте – также один из руководителей Supercell Микко Кодисоя – около 60 млн евро. В Топ-10 также вошли финансовый директор компании Янне Снельман (22 млн), соснователь Йонн Дером (19 млн), который в прошлом году возглавил список, ещё один совладелец и сооснователь Виса Форстен (17 млн).

В 2017 году выручка Supercell составила более 2 млрд евро, выручка – 870 млн евро. Игровая отрасль входит в десятку ведущих сфер финской экономики.

Третью строчку занимает основатель стартапа Bittisiirto Oy, запустившего сервис по экспресс-переводу денег, Александер Ханкикоски – с 25 млн евро. Четвёртое место – у Хейкки Куёстиля, владельца компании Planmecan, производящей стоматологическое оборудование.

Самым богатым спортсменом стал киберспортсмен. Чемпион мира по игре Dota 2 Лассе Урпалайнен (больше известный под ником MATUMBAMN) в 2017 году получил 1,8 млн евро. В общем списке самых богатых финнов 23-летний киберспортсмен занимает 348 место.

Стоит учесть, что в обнародованном налоговом списке нет финских звезд "Формулы 1" и хоккея – они платят налоги за пределами Финляндии.