Фильм о спасении президента России военными США не получил прокатного удостоверения. На Украине его тоже не покажут

Американский боевик «Хантер Киллер» (Hunter Killer), в котором подводная лодка ВМС США спасает российского президента из плена мятежников, все еще не получил в России прокатное удостоверение. Дистрибьютор фильма Megogo Distribution попросил кинотеатры убрать его из расписания на 1 ноября, пишет журнал «Бюллетень кинопрокатчика».

«Вынуждены сообщить вам, что на данный момент у нас до сих пор нет ответа от министерства культуры по подписанному прокатному удостоверению на фильм«Хантер Киллер». Все материалы и документы были сданы нами заранее, просмотровка фильма была передана за 1,5 месяца, и никаких противопоказаний к выходу фильма или отказа к выдаче прокатного удостоверения на дату 1 ноября или даже намека на это мы не получали», — говорится в письме Megogo Distribution.

Компания пыталась выяснить у Минкульта ситуацию с прокатным удостоверением, но там ответили, что документ находится на подписании.

Примечательно, что фильм не получил прокатное удостоверение на Украине, поскольку там чиновники сочли, что он «демонстрирует военную мощь России».