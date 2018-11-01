В ШИЗО приморской исправительной колонии нашли тела двоих заключенных

В штрафном изоляторе (ШИЗО) колонии № 39 в Приморье нашли тела двоих заключенных. Об этом 1 ноября сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на ТАСС.

По предварительной информации, тела «без признаков жизни» были обнаружены 24 октября.

«Прибывшие медработники констатировали смерть, по предварительным данным, без признаков насильственной смерти. Проводится проверка произошедшего», — заявил ТАСС представитель регионального управления Федеральнйо службы исполнения наказаний.

В региональном подразделении Следственного комитета агентству сообщили, что проводят доследственную проверку по факту гибели людей.

ИК № 39 — колония общего режима — находится в селе Чкаловское в 300 километрах от Владивостока.