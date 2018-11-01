Севший на «министерскую диету» с «макарошками» депутат пожаловался на однообразное меню

Решивший прожить месяц на «министерской диете» с «макарошками» саратовский депутат пожаловался на однообразное меню.

Как сообщает 1 ноября телеканал «Дождь», примерный дневной рацион Николая Бондаренко таков: яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. Ограниченность суммы каждой продуктовой закупки (средний чек на неделю — 875 рублей) не позволяет сильно разнообразить меню.

«Я купил [во вторую закупку] чуть меньше хлеба и меньше конфет, карамелек… Дело не в комфорте, здесь уже дело в элементарном выживании, просто при других раскладах не хватит средств», — объяснил народный избранник.

Он добавил, что при первой закупке потратил на 15 рублей больше положенного. А на второй уложился в сумму, при этом смог изловчиться и купить больше моркови, лука и курицы.

Напомним, ставший известным на всю страну диалог в Саратове между местным областным депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко и министром труда и занятости Натальей Соколовой состоялся в середине октября. Убеждая, что пенсионеру хватит 3500 рублей в месяц «для минимальных физиологических потребностей», чиновница предложила гражданам пользоваться распродажами в магазинах и покупать «макарошки». Впрочем, когда парламентарий предложил министру самой попробовать прожить на эти деньги, она отказалась — мол, ей это не по статусу. Когда об этом написали СМИ по всей стране, губернатор региона Валерий Радаев уволил свою подчиненную с формулировкой за «пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей». А Бондаренко решил пойти до конца и сел на «министерскую диету».