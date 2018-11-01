США обогнали Россию по уровню добычи нефти. Аналитики говорят, что это временно

Американские компании обогнали Россию по уровню добычи нефти. По данным министерства энергетики США, в августе в стране добывали 11,346 млн баррелей нефти в день, тогда как в России – 11,21 млн баррелей, пишет 1 ноября Bloomberg.

Произошло это за счет компаний, работающих в Мексиканском заливе, а также благодаря производителям сланцевой нефти в Техасе, Колорадо и Северной Дакоте.

Bloomberg при этом полагает, что превосходство США может оказаться временным. По предварительной информации, в сентябре Россия вновь вышла вперед, увеличив добычу на фоне американских санкций против Ирана и кризиса в Венесуэле.