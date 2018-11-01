На Среднеохтинском пожарные тушили строительную технику

Второй раз за сутки спасатели работают на пожарах на стройплощадках. Утром 1 ноября в Красногвардейском районе Петербурга загорелись тракторы.

Как сообщает региональное управление МЧС, стройтехника возле 53-го дома по Большеохтинскому проспекту загорелась около половины седьмого утра в четверг, 1 ноября. Три машины огнеборцев и 15 спасателей поехали тушить два трактора. В 07:13 возгорание ликвидировали, информация о пострадавших в управление не поступала.

Накануне в строящемся здании на углу улицы Оптиков и Туристской горел пенопласт. Огнеборцы справились с пламенем за час.