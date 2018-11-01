В Киришах прогремел взрыв. Переполох вызвал лак для волос

Стекла полетели на асфальт с высоты третьего этажа в жилом доме в Киришах после взрыва. Полицию вызвали из-за аэрозольного баллона.

Как стало известно «Фонтанке», взрыв раздался около полудня 31 октября в доме 10 по Плавнецкому бульвару в Киришах. Звук хлопка дополнил шум стекла, падающего на асфальт. Вскоре к зданию подъехали экстренные службы, но в квартире на третьем этаже взрывотехники не нашли ничего опаснее лака для волос. Арендатор жилплощади, 32-летний молодой человек, не пострадал. Причины взрыва аэрозольного баллона ему, как и представителям правоохранительных органов, пока неизвестны.