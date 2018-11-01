18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+7°C
/ Завтра: +8
$ 65.60р
74.42р
01:29 01.11.2018
Расширенный поиск

Общество
01.11.2018 00:45
Печать

США назвали главный признак деградации ВМФ России

Российские корабли, отправляющиеся в дальнее плавание во время учений НАТО в сопровождении буксировочной техники, выступают знаковым свидетельством самой большой проблемы ВМФ РФ, пишет Business Insider.

Американское издание вспоминает аварии, произошедшие в последние десятилетия с российскими военными кораблями и связанной инфраструктурой. В частности, авторы привели в пример катастрофу подлодки К-141 «Курск», пожары на верфях и инциденты с авианосцем «Адмирал Кузнецов».

«Эта серия аварий и проблем приводит к одному неизбежному выводу: у Военно-морского флота России есть проблема технического обслуживания», — подчеркивает Business Insider.

Издание отмечает, что у ВМФ РФ есть целый ряд кораблей, в частности «Адмирал Кузнецов», которые практически ни разу не уходили в дальние плавания без буксировочной техники.

Согласно военному аналитику Брайану Кларку, военная техника без капитального ремонта способна служить лишь первые 20-25 лет эксплуатации. Невозможность обслуживания устаревающих кораблей эксперт видит в отсутствии необходимых для замены элементов, производство или доступ к которым в настоящее время невозможны. Кларк полагает, что для российского флота идея сопровождения буксиром стала стандартной. Сложившуюся ситуацию специалист назвал уроком для остального мира.

22 октября Минобороны России заявило, что отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Сообразительный», «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Конецкий» вышел в дальний поход для выполнения плановых учений в Северной Атлантике. Основной задачей похода названо обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики.

С 25 октября по 7 ноября в Норвегии, близлежащих районах Северной Атлантики, а также на Балтике и в воздушном пространстве Швеции и Финляндии проходит активная часть учений Trident Juncture 2018 — крупнейших после окончания холодной войны маневров НАТО. Задействованы около 50 тысяч военнослужащих, 150 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
31.10.2018 17:24

В любую точку мира

В Московском районе компания «КВС» возводит жилой комплекс «Крылья» - комплекс для настоящих путешественников.
ГК "КВС"
31.10.2018 17:10

Компания «КВС» - финалист конкурса «Доверие потребителя»

Завершен второй этап потребительского голосования XI конкурса «Доверие потребителя» - посетители и участники Ярмарки недвижимости выбрали риэлторские агентства, строительные компании и ипотечные банки, которым можно доверять.
АО «Строительный трест»
31.10.2018 15:25

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в октябре

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR, а также ЖК «Город мастеров» (г. Калининград) в октябре 2018 года.
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
31.10.2018 12:49

«Россия» приступила к выполнению рейсов в Денпасар

Авиакомпания «Россия» впервые выполнила рейс из московского аэропорта Шереметьево в Денпасар, столицу индонезийской провинции Бали
Группа компаний «ЦДС»
31.10.2018 11:35

Один из крупнейших в стране турниров по боксу пройдет в Петербурге

С 1 по 4 ноября в Санкт-Петербурге пройдут одни из крупнейших в стране детско-юношеских соревнований по боксу – турнир памяти заслуженного тренера РФ Л.Н. Пивоварова. В мероприятии примут участие более трехсот юных спортсменов.
ГК «Полис Групп»
30.10.2018 18:33

В ЖК «Полис на Комендантском» приступили к покраске фасадов

Компания «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
Магазин "Кей"
30.10.2018 15:32

Подборка от КЕЙ. ТОП бюджетных планшетов до 20к рублей

Просмотр фильмов, чтение книг, работа с документами и серфинг в интернете – все это удобнее выполнять на планшете. КЕЙ расскажет про планшеты до 20 тыс. рублей, которые подойдут для повседневных задач.
ПАО «Группа ЛСР»
30.10.2018 15:13

Стартуют продажи квартир в новом доме ЖК «Цивилизации»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в доме №11 жилого комплекса «Цивилизация», строительство которого компания ведет в Невском районе Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
30.10.2018 14:41

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

ПАО «Бинбанк» аккредитовало новый жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.10.2018 11:38

Конференция ВЭД: только актуальные вопросы

Банк «Санкт-Петербург» совместно с деловым аналитическим изданием «Эксперт Северо-Запад» провёл четвёртую конференцию для участников внешнеэкономической деятельности «Валютные контракты в новых экономических реалиях. Последнее обновление».
«Главстрой Санкт-Петербург»
30.10.2018 10:33

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу новый корпус в 21 квартале ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации жилья в 5-м корпусе, расположенном в 21 квартале жилого комплекса «Северная долина». На старте продаж стоимость квартир в корпусе составляет от 2,14 млн рублей.
ГК "КВС"
29.10.2018 17:10

В «Ясно.Янино» появилась прорезиненная детская площадка

Жители микрорайона «Ясно.Янино» обращались в управляющую компанию, социальные сети застройщика с просьбой организовать прорезиненное покрытие на детской площадке жилого комплекса. Компания «КВС» не осталась в стороне и откликнулась на данную просьбу.