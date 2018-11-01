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Общество
01.11.2018 00:37
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Глава Дагестана: Фонд ОМС разворован, долги республики за медицинские услуги превышают 600 миллионов рублей

Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования в республике Дагестан разворован, а долги за медицинские услуги перевалили за 600 миллионов рублей. Об этом 31 октября заявил глава Дагестана Владимир Васильев  в прямом эфире местного телевидения. 

«Наш ФОМС достаточно хорошо финансировался, но вы знаете, что руководитель его арестован, ему предъявлено очень серьезное обвинение. На сегодняшний день ФОМС разворован, мы имеем долги более 600 миллионов за пролеченных наших жителей Дагестана. У меня есть письма из Москвы, Ростова, Ставрополя, где нас просят оплатить услуги, которые были предоставлены, в основном высокотехнологичные, жителям Дагестана. У нас нет денег для того, чтобы это сделать», – сказал Васильев.

По словам главы региона, работа местного фонда ОМС была выстроена так, чтобы направлять деньги в личных целях.

«Огромный перекос в плане финансирования частной медицины. Мы сейчас вынуждены были даже остановить авансирование частной медицины из этого фонда», – отметил глава правительства.

В августе 2018 года по подозрению в создании преступного сообщества был задержан глава регионального ФОМС Магомед Сулейманов.  По версии следствия, он и его подельники «используя поддельные документы, предоставляемые медицинскими учреждениями, перечисляли денежные средства Фонда за якобы оказанные медицинские услуги». Таким образом, считают следователи, им удалось похитить более 210 млн рублей. Кроме того, усилиями злоумышленников в ФОМС и страховые компании «были предоставлены заведомо ложные сведения о более 600 гражданах, фактически умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы в медицинских учреждениях республики оказывалась медицинская помощь»

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