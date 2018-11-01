Сизар Сэйак под арестом, а письма с бомбами всё идут. Свой зловещий пакет на Хэллоуин получила штаб-квартира демократов в Калифорнии

Штаб-квартиру представительства Демократической партии в Калифорнии эвакуировали 31 октября из-за доставленной по почте подозрительной посылки. Об этом сообщило представительство демократов в Сакраменто.

«Ранее сегодня в штаб-квартиру Демократической партии Калифорнии по почте пришел подозрительный пакет, о котором мы ради предосторожности доложили в полицию. Мы провели эвакуацию нашей штаб-квартиры ради обеспечения безопасности. Органы правопорядка в настоящий момент занимаются сложившейся ситуацией», – уточнили демократы в своем твиттере.

Earlier today CDP headquarters received a suspicious package in the mail, which we reported to law enforcement out of an abundance of caution. We have evactued our headquarters building as a saftey precaution, and law enforcement is presently addressing the situation. — California Democratic Party (@CA_Dem) 31 октября 2018 г.

Местные органы власти в США усилили меры предосторожности после массовой рассылки самодельных взрывных устройств. В заигрываниях со службами безопасности подозревается Сизар Сэйак из Флориды. 29 октября он был помещен под стражу без возможности выйти под залог.

Власти США уверены, что Сэйак отправил посылки с бомбами Бараку Обаме, финансисту Джорджу Соросу, актёру Роберту Де Ниро и прочим известным американским личностям. Бомбы также обнаружили службы безопасности Белого дома и резиденции Трампа. В случае признания виновным в рассылке посылок с самодельными взрывными устройствами Сэйак может быть приговорен к 48 годам тюремного заключения.