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31.10.2018 23:53
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США разместят на границе с Мексикой до 15 тысяч военнослужащих

На границе с Мексикой будут размещены до 15 тысяч военнослужащих, чтобы не допустить проникновения в страну каравана нелегальных мигрантов, сообщил президент США Дональд Трамп.

По территории Мексики сейчас в США идет караван мигрантов из Гондураса. По последним данным мексиканских властей, в караване находятся чуть более 3,6 тысячи человек. Трамп ранее сообщил, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, якобы находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Чтобы предотвратить проникновение мигрантов на территорию США, власти уже распорядились направить около 800 военных в помощь пограничникам.

"Что касается каравана, который очень опасен, вы видите, что происходит, наши военные уже готовы. У нас есть (в готовности) 5 тысяч, а будет 10-15 тысяч военных, а также пограничники, сотрудники миграционной службы и все остальные. Никто не войдет (в США незаконно), мы этого не допустим", — сказал Трамп журналистам.

Он также выразил обеспокоенность формированием второго каравана мигрантов в Сальвадоре и подтвердил, что администрация США рассматривает прекращение оказания помощи этой стране и соседним странам, откуда идут мигранты.

Караван сальвадорцев начал свое движение в сторону США два дня назад. Они идут пешком из столицы страны сначала до города Ла-Ачадура на границе с Гватемалой, а затем до Мексики, чтобы перейти границу и направиться к США. Своими основными мотивами участники каравана называют стремление убежать от насилия в центральноамериканской стране и обеспечить себе лучшую жизнь. Сообщается, что уже сформирован еще один караван мигрантов из этой страны.

Источник: РИА Новости

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