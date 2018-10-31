По делу о пытках над Евгением Макаровым в ярославской колонии задержали очередного подозреваемого. Он может стать пятнадцатым арестованным

Ещё один подозреваемый в пытках над бывшим заключенным ярославской колонии №1 Евгением Макаровым задержан 31 октября. Это сотрудник оперативного отдела исправительного учреждения Сипан Мамоян, сообщает фонд «Общественный вердикт».

По мнению организации, Мамоян попал на видеозапись с избиением Макарова. На кадрах он дважды выливает воду из ведра на голову зафиксированного на партах заключённого. Другие сотрудники в это время бьют Макарова по ступням.

Сам пострадавший Мамояна узнал и подтвердил его действия. В ближайшее время сотруднику колонии предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Напомним, в июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео издевательств над Макаровым в колонии №1 Ярославля. Кадры стали поводом для уголовного дела, по которому на данный момент арестованы 14 человек. Сам Евгений Макаров вышел на свободу в начале октября.

Также в связи с утечкой в СМИ видео с регистратора одного из сотрудников колонии ФСИН провела проверку. Выяснилось, что запись украл заключённый.