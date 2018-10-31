В канадской провинции Нью-Брансуик из-за звонков с угрозами закрыли около 20 школ

Почти 20 франкоязычных школ закрыли в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады из-за двух поступивших звонков с угрозами, сообщает 31 октября телеканал CBC со ссылкой на заявление полиции.

Как сообщила полиция, два звонка с угрозами в отношении одной из школ города Эдмундстон были получены в 05.34 и 06.15 по местному времени (11.34 и 12.45 мск). В 07.05 (13.05 мск) было принято решение приостановить школьные занятия на один час, однако чуть позже уроки были полностью отменены. Полиция Эдмунсона и королевская конная полиция Канады расследуют инцидент. Правоохранительные органы также не исключают того, что это розыгрыш на Хэллоуин. "Это мог быть проделкой, потому что сегодня Хэллоуин, но мы не можем рисковать в такой ситуации", — говорится в заявлении полиции.

Как сообщает телеканал, всего занятия были отменены в 18 школах, таким образом инцидент затронул 5 тысяч учеников и 400 учителей.