Оптовые цены на топливо не вырастут до конца 2018 года. Правительство договорилось с нефтяными компаниями

Правительство договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать июньские оптовые цены на бензин и дизтопливо до Нового года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак 31 октября.

Соглашение вступает в силу с 1 ноября, отмечает ТАСС.

«Стороны договорились о том, чтобы все вертикально интегрированные компании, а также все независимые нефтеперерабатывающие заводы приняли на себя обязательства по поставкам бензина и дизеля в объемах, которые зафиксированы по состоянию на соответствующий месяц 2017 года, плюс 3%. А цены оптовые должны быть зафиксированы на июнь 2018 года. Мы зафиксировали оптовые цены, они взяли на себя обязательства», – сказал Козак.

Само соглашение действует до 31 марта 2019 года. «При необходимости оно может быть продлено», – добавил вице-премьер.

Накануне Дмитрий Песков отметил, что Кремль следит за динамикой роста цен на топливо, однако, разбираться с проблемой всё же будет кабмин РФ.

До этого премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что со дня на день может ввести запретительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, и дал два дня на консультации по заморозке цен на бензин.

Что будет с ценами на бензин после Нового года – неясно. Они заморожены с июня. 29 октября РБК сообщило, что нефтяные компании предложили правительству с января увеличить цены на 4-5 рублей за литр, чтобы компенсировать издержки.