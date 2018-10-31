Посольство РФ в Великобритании отвергло обвинения Терезы Мэй в использовании Россией химоружия в Солсбери

Заявления премьер-министра Великобритании о том, что Москва несет ответственность за произошедшее в Солсбери, не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил 31 октября пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании, комментируя слова Мэй, которая, выступая в Осло накануне, вновь обвинила РФ в применении химоружия на британской территории.

"Решительно отвергаем эти инсинуации. Очередные обвинительные заявления в адрес России не имеют ничего общего с реальными фактами и действительностью, – сказал дипломат. – Хотели бы подчеркнуть, что в случае с инцидентом в Солсбери мы имеем дело с безответственной позицией британских властей, которые без каких-либо объяснений отказываются от взаимодействия с Россией в расследовании отравления двух российских граждан на британской земле".

В российском диппредставительстве подчеркнули, что воспринимают действия Лондона, выступающего с голословными обвинениями и отказывающегося от открытого сотрудничества, "как еще одно подтверждение того, что консервативному правительству есть что скрывать". В посольстве также обратили внимание на тот факт, что британские власти пренебрегают нормами международного права, по-прежнему отказывая российской стороне в консульском доступе к пострадавшим в Солсбери гражданам РФ.

"Из уст Терезы Мэй и других ключевых британских политиков мы также часто слышим, как это было и вчера, упоминание о некой "мировой системе, основанной на правилах". Подобные заходы нацелены на создание впечатления, что Великобритания якобы является последовательным сторонником соблюдения международного права, – добавил представитель посольства. – Это, по мнению Лондона, выгодно отличает страну от ряда других государств, которых относят к числу его нарушителей. В действительности же предпринимается попытка завуалировать очевидное кардинальное отличие между консенсусными, выработанными всем международным сообществом, четко зафиксированными нормами международного права и некими "правилами", которые пропагандируются британским и вообще западным политистеблишментом".

По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.