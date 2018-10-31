К длинным российским ноябрьским выходным в Таллине стартует Неделя ресторанов

С 1 по 7 ноября в столице Эстонии пройдёт гастрономический фестиваль Неделя ресторанов, сообщает официальный туристический портал страны Visit Estonia.

Событие, популяризирующее культуру питания вне дома, соберёт в городе тысячи гурманов. В мероприятии участвуют более 60 ресторанов, представляя специальные меню. Идея Недели заключается в том, что за умеренную цену посетитель заранее приобретает ваучер, дающий право на полноценный обед или ужин a la carte в выбранном заведении.

Как поясняют организаторы, таким образом Таллин хочет дать возможность туристам открыть для себя кулинарные традиции Эстонии, познакомиться с современными авторскими блюдами и интерпретациями национальной кухни. В меню Недели можно найти, например, крем из козьего сыра и имбирно-томатное варенье, тар-тар из лосятины, баранину с острова Сааремаа, гречотто из зелёной гречки с корнем сельдерея, филе кабана с можжевеловым соусом, облепиховую панна-котту.

Узнать больше ресторанов самых разных направлений (от старинного эстонского семейного заведения и классического американского стейк-хауса до органического гастропаба и дегустационного зала на вилле) предлагается именно в межсезонье не зря: погода всё чаще вызывает желание оказаться в тепле, рождественский сезон ещё не начался, а россияне массово едут отдохнуть в соседнюю страну на ноябрьские праздники.