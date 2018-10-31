Полтавченко собираются исключить из Морского совета. В списке также Слабиков, с весны находящийся в СИЗО, и еще 9 человек

Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко будет исключен из списка членов Морского совета при городском правительстве. Экс-градоначальник был одним из двух председателей совета, его место займет временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Соответствующее постановление, под текстом которого стоит фамилия Беглова, проходит антикоррупционную экспертизу и размещено на сайте Смольного.

Кроме экс-градоначальника в списках исключенных обнаружился бывший глава Северо-Западного Ростехнадзора Григорий Слабиков, который весной 2018 года отправился в следственный изолятор временного содержания из-за обвинений в хищении 4 млрд рублей. Он был рядовым членом совета. В списках исключенных присутствуют экс-председатель комитета по туризму Андрей Мушкарев и погибший при весьма подозрительных обстоятельствах Александр Тихомиров, возглавлявший акционерное общество «Транстех Нева Эксибишнс».

Также Морской совет покинут Никита Мишин (председатель совета директоров акционерного общества «Петролеспорт»), Евгений Зубарев (президент ассоциации «Ассоциация владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга») Дмитрий Смирнов (руководитель федерального государственного казенного учреждения «Администрация Северного морского пути»), Игорь Смоляк (командир Ленинградской военно-морской базы), Владимир Соколов (начальник учебно-научного центра «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова»), Алексей Суров (начальник федерального государственного казенного образовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации») и Олег Журавлев(начальник Военно-морского управления Западного военного округа).

Как сообщается на сайте правительства, Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга координирует деятельность федеральных и местных органов власти, а также предприятий и организаций в области морской деятельности.