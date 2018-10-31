Без шуток про орлана и оливки. Советник Трампа Джон Болтон считает, что лидеры США и РФ в Париже недолго проговорят

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 11 ноября в Париже, но ненадолго. Так считает советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Вероятно, она будет короткой», — заявил Болтон во время своего выступления в научно-исследовательском центре «Общество Александра Гамильтона» в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

О встрече двух лидеров в столице Франции было объявлено во время визита Болтона в Москву. Тогда Владимир Путин начал свой диалог с советником Трампа с шутки про орлана на гербе США, который склевал все оливки и оставил только стрелы. Так российский президент намекнул на излишнюю агрессию со стороны Вашингтона.