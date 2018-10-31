Росприроднадзор считает, что общесплавной выпуск Водоканала Санкт-Петербурга загрязняет Славянку с Невой и хочет приостановить его работу

Департамент Росприроднадзора по СФЗО возбудил дело по факту загрязнения реки Славянка через общесплавной выпуск «ОбщМет» в Невском районе Петербурга. Ведётся расследование в отношении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора 31 октября.

В настоящее время выясняется, насколько велик ущерб, причиненный Славянке сбросами через «ОбщМет». Кроме того, департамент Роспотребнадзора готовит материалы в суд об ограничении или приостановлении сброса сточных вод через спуск, так как он уже не в первый раз становится источником загрязнений. В 2017 году в «ОбщМет» попали нефтепродукты, которые успели дойти до Невы.

Напомним, информация о загрязнении Славянки в районе Рыбацкого моста поступила «Фонтанке» от читателя 18 октября. В тот же день департамент Росприроднадзора по СЗФО выехал на место, нашел плёнку на воде и мёртвую рыбу. От воды также исходил сладковатый химический запах, а сама она была серой. Тогда Неву успели отгородить боновыми заграждениями.

Обследование акватории привело специалистов к источнику загрязнения – общесплавному спуску «ОбщМет» в посёлке Металлострой, которое курирует «Водоканал Санкт-Петербурга».