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Власть
31.10.2018 22:10
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"Шерше ля фам". Порошенко свалил вину за подорожание газа для украинцев на Юлию Тимошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев взял на себя обязательства о повышении цены на газ и уравнивании в стоимости импортного газа и газа украинской добычи еще в 2008 году. Слова главы государства приводит «Украинская правда».

Украинский лидер указал, что тогда с Международным валютным фондом (МВФ) было подписано соглашение об урегулировании цены на газ.

«Кто на то время был премьер-министром, я называть не буду. На французском это звучит так: cherchez la femme (в переводе с французского — ищите женщину — прим. ред.). Но кто бы там ни был, подобные обязательства носят не персональный характер, а международно-правовой характер. Хотя, брали одни, а выполнять должны другие. C'est la vie (в переводе с французского — такова жизнь — прим. ред.)», — сказал Порошенко.

Также он подчеркнул, что экономика плохо реагирует на лозунги, а сохранить и ускорить рост ВВП и уровень жизни можно лишь на основе абсолютно ответственной экономической политики. «Дешевый сыр подают лишь в мышеловках. Дешевый газ подают в российской клетке. Разве что так можно выполнить фантастическое обещание — снизить тарифы на газ в два раза, в три раза или в пять раз», — цитирует Порошенко «Интерфакс».

Соглашение об урегулировании цены на газ на Украине было подписано в 2008 году тогдашним руководителем МВФ Домиником Стросс-Каном и премьер-министром Украины того времени Юлией Тимошенко, которая является одним из главных конкурентов Порошенко на грядущих президентских выборах. Ранее, до того, как президентом Украины стал Виктор Ющенко, эта страна расплачивалась за российский газ бартером – продукцией своих предприятий. Но Ющенко настоял на рыночном формировании цены на газ, что привело к так называемым "газовым войнам". Тимошенко была приговорена к семилетнему заключению 11 октября 2011 года. По данным следствия, в результате подписанных с Россией «газовых соглашений» в январе 2009 года, Юлия Тимошенко нанесла государству ущерб на сумму около 200 млн долларов. Освободил её Евромайдан, госпереворот на Украине осени 2013 – зимы 2014 года.

Согласно результатам всеукраинского опроса, проведенного Центром исследований и коммуникаций Active Group и опубликованным 29 октября, свой голос за Тимошенко готовы отдать 15,4 процента респондентов, в то время как действующего президента готовы поддержать 8,9 процента опрошенных.

19 октября премьер-министр республики Владимир Гройсман сообщил, что украинцам с 1 ноября повысят цены на газ на четверть. По словам главы правительства, необходимость повышать цены на газ возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами и необходимости получить новый кредит МВФ. В противном случае на Украине будет объявлен дефолт.

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