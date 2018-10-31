Минобороны опровергло информацию главы Кронштадта об аварии на узле, который обогревает дома 300 офицерских семей

Представитель жилищно-коммунального сектора министерства обороны заявляет, что информация о повреждении центрального теплового узла, питающем военные общежития на Флотской улице в Кронштадте, не соответствует действительности, а сами дома отапливаются в штатном режиме.

«В настоящее время теплоснабжение восстановлено и осуществляется по штатной схеме. Угрозы остаться без тепла у жителей нет. Информация о повреждении ТЦП не соответствует действительности, как и о «котельной военных», которой не существует в принципе – дома получают тепло через ТЦП от ГУП «ТЭК СПб», – говорится в присланном пресс-службой ЗВО сообщении за подписью начальника жилищно-коммунального отдела номер 5 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ВМФ Минобороны РФ Владислава Морина. Уточняется также, что дома 4а и 4б на Флотской улице находятся именно в ведении спикера.

Опровержение поступило в редакцию «Фонтанки» после публикации заявления главы администрации Кронштадтского района, который поставил на личный контроль аварийные работы на тепловом узле в горевшем накануне здании на Флотской улице. «Руководитель филиала ЦЖКУ заверил меня, что работы по штатному подключению ЦТП ведутся в круглосуточном режиме. Если военные коммунальщики не выполнят аварийный ремонт в установленные сроки, мы подключим к работам районные коммунальные службы», – сказал Олег Довганюк «Фонтанке». Слов «котельная военных» чиновник, заметим, не произносил, это журналистская интерпретация.

Ранее о нестабильной в течение дня температуре в своей квартире сообщала жительница одного из двух домов по адресам Флотская, 4а и 4л. «Запускают систему, батареи становятся горячими и потом остывают. Впереди ночь, с ужасом представляю», – говорила мать двоих детей и уточняла, что проблема коснулась еще триста таких же, как ее, семей военнослужащих.