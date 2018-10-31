В КГИОП тайно обсудили реконструкцию Русского музея

Реконструкцию в Михайловском дворце Русского музея обсудила рабочая группа Совета по культурному наследию. Заседание прошло 31 октября в петербургском КГИОП в отсутствии прессы. Такую информацию «Фонтанке» подтвердила пресс-секретарь КГИОП Ксения Черепанова.

По её словам, в обсуждении участвовали архитекторы Рафаэль Даянов (он помогал Русскому музею скорректировать проект после того, как его раскритиковал Совет по культурному наследию в 2016 году), Никита Явейн, председатель КГИОП Сергей Макаров, историки архитектуры Маргарита Штиглиц и Борис Кириков, профессор Академического института имени Репина Владимир Лисовский. Зампредседателя петербургского ВООПиК Александр Кононов в рабочую группу не входит, но присутствовал в качестве члена Совета по культурному наследию.

«Группа решила согласиться с проектом и обратить внимание на несколько моментов, которые нужно обсудить», — отметила Ксения Черепанова.

Как пояснил «Фонтанке» Александр Кононов, Рафаэль Даянов представил группе решения, которые докладывались Совету и изменились с тех пор, как Совет повторно рассмотрел проект в 2017 году. Например, речь шла об устройстве пожарной лестницы, которая будет вести в Михайловский сад из оконного проёма музея на уровне первого этажа. «Представителями Русского музея было сказано, что таковы требования пожарных. Что если очень сильно упереться, то можно с пожарными договариваться как-то иначе. КГИОП в лице Сергея Макарова отметил, что считает этот вариант оптимальным, и что лестницу постараются максимально приблизить к россиевским темам, деталям и прорисовкам. Чтобы она была достаточно изящной. Конечно, она все равно будет не очень изящной, но ответ был такой», — рассказал Кононов.

Другой вопрос, который обсуждался, — входной блок для людей с ограниченными возможностями. Его намерены создать со стороны главного (южного) фасада Михайловского дворца, который выходит на площадь Искусств. Для этого придётся разобрать ступени крыльца. «Ранее звучала информация, что эти ступени подлинные. Русский музей озвучил новую информацию — что их разобрали ещё при предыдущем реконструктивном процессе. Теперь там стоят ступени 2000-х годов, и вместо них построят подъемник, по которому инвалиды смогут попасть в зону цокольного этажа», — отметил Кононов.

Дискуссия шла и по поводу новой двери, которую создадут в зале Сильвестра Щедрина — она будет вести в так называемую «зону безопасности для инвалидов», в случае пожара герметично отделяющуюся от огня. «Никто не увидел, как дверь будет исполнена. Создатели проекта сказали, что она будет абсолютно незаметной, потайной, — такой, что никто не подумает, что она есть. Тем не менее рабочая группа попросила визуализировать это решение», — прокомментировал Александр Кононов.

Смутили экспертов и стеклянные галереи, который создадут на уровне перекрытий второго этажа в Сервизном дворе музея. Между тремя остеклёнными поверхностями останется «вырезанный квадрат», который будет прикрывать специальный механизм-«штора». «Создать его — пожелание музея. На вопрос, зачем, представители ГРМ отметили, что это нужно для акустики», — подчеркнул Александр Кононов.

По всем этим вопросам рабочая группа предложила «посмотреть возможные альтернативные варианты и показать иные решения и подходы». Кроме того, Александр Кононов задал Рафаэлю Даянову вопрос о будущем научной библиотеки Русского музея. Как сообщал журнал «Город 812», на её месте собрались сооружать санузел для инвалидов. Музей заявил, что библиотека, действительно, будет находиться в другом месте, и напомнил, что в здании Инженерного замка освободились помещения бывшей Военно-морской библиотеки.

Напомним, реконструкция в Михайловском дворце обсуждается уже не первый год, при этом её последовательно критикуют градозащитники. В 2016 году Совет по культурному наследию не оставил камня на камне от проекта, однако в 2017-м более комплиментарно отнёсся к перелицованной документации. Приспосабливать для современного использования будут внутренний Сервизный двор Михайловского дворца. Здесь создадут лекционный зал и лифт для маломобильных граждан. Подрядчиком на контракт стоимостью 1,12 миллиарда рублей, который частично оплатит Всемирный банк, выбрано АО «Ренессанс-Реставрация». Проект реконструкции оспаривают в суде обозреватель «Города 812» Михаил Золотоносов и две сотрудницы Русского музея: они уверены, что работы приведут к уничтожению исторических охраняемых интерьеров, созданных по рисункам Росси.