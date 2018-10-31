Спикер ЗакСа поздравил маму Полтавченко с днём судостроителя

День судостроителя 31 октября отметили праздничным концертом в БКЗ «Октябрьский». Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга, в числе прочих спикер парламента поздравил на празднике мать бывшего губернатора Георгия Полтавченко, который теперь трудится в этой отрасли промышленности.

«Председатель Законодательного Собрания обратился к присутствующей в зале Нине Ивановне Полтавченко и поблагодарил ее за славный трудовой путь и воспитание выдающегося государственного деятеля – Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, ныне возглавляющего Объединенную судостроительную корпорацию»,-говорится в сообщении пресс-службы ЗакСа.

Ранее спикер ЗакСа обещал наградить Георгия Полтавченко за его управление городом в течение 7 лет.

Напомним, что 3 октября Владимир Путин принял отставку Полтавченко и рекомендовал его на должность главы совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга стал Александр Беглов, ранее являвшийся полпредом президента в СЗФО