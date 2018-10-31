Вишневский: в Смольном готовы вернуть гайд-парк в центр города

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский смог обсудить с врио губернатором Александром Бегловым возможность возвращения в центр Петербурга гайд-парка. Об этом он сообщил корреспонденту «Фонтанки» 31 октября.

Переговорить с врио губернатора яблочник смог во время его визита в Законодательное собрание. «Я рассказал Беглову о необходимости вернуть место для проведения митингов без согласований в центр города, и он согласился с этим»,-отметил парламентарий. Беглову он предложил в качестве гайд-парка площадь Ленина, однако врио губернатора, как утверждает депутат, отметил, что конкретное место требует коллегиального обсуждения. О том, что в Смольном намерены изменить законодательство и нормативные акты, регламентирующие проведение митингов, подтвердили «Фонтанке» также собеседники в городском правительстве.

Источники сообщили о распоряжении Беглова подготовить законопроект, в рамках которого будут прописаны конкретные требования к гайд-паркам, а также будто бы планируется увеличить число мест в центре, где организовывать митинги будет запрещено. Помимо прочего чиновники обсуждают организацию «единого окна» для подачи уведомлений на проведение акций.

Напомним, что в августе 2017 года губернатор Георгий Полтавченко подписал постановление, исключающее Марсово поле из списка специально отведенных мест, предполагающих особый порядок проведения публичных мероприятий. Как утверждали чиновники, они получили жалобы от жителей города, которые якобы были возмущены проведением митингов сторонников Алексея Навального на месте мемориала.