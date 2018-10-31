ФСБ ищет вертикаль взяток. Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга обыскали после откровений арестованного сотрудника

Следственный комитет и служба экономической безопасности УФСБ Петербурга и области провели обыски в Государственной жилищной инспекции города. Изъята документация на полтора десятка управляющих компаний, которым, по версии следствия, выдвигались требования о передаче взяток в обмен на лояльность.

Как стало известно «Фонтанке», с утра 31 октября оперативники 4-го отдела СЭБ УФСБ и следователь СК Невского района проводили обыск в ГЖИ Петербурга на Малоохтинском проспекте, 68. Сотрудников инспекции вывели в коридоры, а в кабинетах изымалась документация о деятельности около пятнадцати управляющих компаний, служебные системные блоки, телефоны. По словам очевидцев, оперативники проявляли интерес к блокнотам сотрудников и искали в ящиках столов банковские карты.

Обыски проходили по делу, возбужденному летом 2018 года по статье 290 УК «Получение взятки». 19 июля в кафе был задержан главный специалист отдела контроля и надзора Калининского, Невского районов Александр Крючков. Представитель управляющей компании передал ему 255 тысяч рублей. Деньги, считает следствие, были частью взятки 3 млн рублей.

После ареста Крючков дал исчерпывающие показания на коллег и объяснил природу финотношений с бизнесом. В них, судя по всему, была втянута довольно высокая вертикаль ГЖИ.

По информации «Фонтанки», почвой для злоупотреблений стала недавняя жилищная реформа. С 1 мая 2015 года вступил запрет на управление многоквартирными домами без лицензии. В КоАП появилась статья 14.1.3 «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии». Должностным лицам она обещает дисквалификацию до трех лет или штраф до 100 тысяч, юридическим – штраф до 250 тысяч, а за нарушение лицензионных требований наказание может составлять до 300 тысяч.

Лицензия предоставляется на пять лет и действует только на территории субъекта РФ, где она выдана. Государственную услугу по лицензированию деятельности «управляшек» предоставляет в Санкт-Петербурге только ГЖИ, она же лицензии переоформляет, отказывает в предоставлении, прекращает ее действие.

О степени влияния ГЖИ на бизнес свидетельствуют сотни судебных решений по привлечению управляющих компаний к административной ответственности. Протоколы составляли инспекторы, в том числе Крючков. Поводом для проверки УК могли стать обычные обращения и жалобы граждан. Компании штрафовали за отсутствие замков на этажных электрощитках, отверстия в стволе мусоропровода или плохо прилегающие мусорные крышки (загрузочные клапаны), межпанельные швы на фасадах, отслоенную плитку, непрозрачное начисление общедомовых коммунальных платежей и так далее. Еще одна статья КоАП, 7.22 «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов», позволяет инспекторам ГЖИ самостоятельно, без суда, накладывать штрафы в десятки тысяч рублей на управляющие компании.

К задержанию Крючкова у следствия уже была информация о возможной причастности других, более высоких сотрудников ГЖИ, к систематическим взяткам, но инспектор, по данным «Фонтанки», существенно расширил познания ФСБ и СК в лицензионных играх с управляющими компаниями. Задержания других лиц планируются.