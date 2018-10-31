Глава Кронштадта: если военные до утра не починят свою котельную, ее починят другие

Отопление в жилые дома военнослужащих Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте подаётся по резервной схеме. Военные коммунальщики утверждают, что всю ночь будут устранять последствия пожара на тепловом узле.

О личном контроле за аварийными работами на Флотской улице вечером 31 октября сообщил глава районной администрации Олег Довганюк. «Руководитель филиала ЦЖКУ заверил меня, что работы по штатному подключению ЦТП ведутся в круглосуточном режиме. Если военные коммунальщики не выполнят аварийный ремонт в установленные сроки, мы подключим к работам районные коммунальные службы», – сказал Довганюк «Фонтанке», добавив, что в 2015 году администрация района обращалась в Минобороны с просьбой передать этот тепловой пункт в казну Петербурга, но получила отказ.

Перевести дома с резервной схемы на штатную военные должны к 7 утра 1 ноября. В тот же день, по словам Довганюка, в администрации района пройдёт расширенное совещание с участием представителей командования ЛенВМБ, сотрудников прокуратуры, в том числе и военной.

Руководитель подразделения ФБГУ «ЦЖКУ» Борис Горохов ранее подтвердил «Фонтанке», что в пожаре была повреждена труба центрального теплового узла, но возможные проблемы с теплоснабжением жилых домов комментировать не стал.

В двух домах Минобороны, которые питаются от пострадавшего узла, проживают более 300 семей с детьми, в том числе младенцами. В здании, где расположена котельная, также находится стрелковый тир Спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА. В ночь на 31 октября здесь тушили пожар на площади 200 квадратных метров. Обрушилась крыша, помещение с тепловым узлом залили водой. Соседний флигель, памятник регионального значения, выгорел полностью.