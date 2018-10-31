«Фонтанка» за 60 секунд — 31 октября

Нет тела — но есть дело. Петербургского коммерсанта четыре месяца держали в кандалах и заставляли просить у партнеров по бизнесу миллион долларов. Не получив выкупа, похищенного утопили в реке.

Экскурсанты спасли из Крюкова канала молодого человека. Он схватился за мост, проплывая под ним на катере.

В Смольном выбрали подрядчиков, которые займутся реконструкцией эскалаторов на трех станциях метро. Главное, чтобы не получилось красиво, как в Риме.

Если вы вдруг заметили, что в подвале вашего дома началась какая-то не зависимая от вас и активная жизнь, знайте — вам никто не поможет. Нет такого закона, чтобы стройку в подвале остановить.

Министр внешней торговли Финляндии Анне-Мари Виролайнен рассказала «Фонтанке», что мешает хорошему танцору. То есть финским компаниям на российском рынке.

Шнуров поспорит с Менделеевым за «Пять стаканов». Аэропорту Пулково выбирают громкое имя — как выяснилось, не демократическим путем.

Футболисты «Зенита» в шутку называют ее «майором». «Мамой» было бы слишком прямолинейно. Тренер-реабилитолог Мария Бурова рассказывает, где напрячься, чтобы расслабиться, и как манипулировать сексистами.